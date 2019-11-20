Місцеві вибори в Україні відбудуться восени 2020 року, - Разумков

Про це Разумков заявив під час робочої поїздки в Запоріжжя, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Якщо ми говоримо загалом про вибори, то вони відбуватимуться після того, як закінчиться реформа децентралізації - це перше. Друге - після того, як буде прийнятий так званий виборчий кодекс. Якщо ми говоримо про те, коли вони пройдуть, то це стовідсотково 2020 рік, швидше за все, осінь. Але не виключаю той факт, що в окремих територіях вибори можуть бути і раніше", - сказав Разумков.

Чи стосується це Запорізької області, спікер не уточнив, сказавши, що йому "важко сказати про всю область, виходячи з тієї кількості населених пунктів, які є в регіоні".

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