Народні депутати могли б обійтися без компенсації витрат на житло і транспорт, - Разумков

Про це Разумков заявив 20 листопада на брифінгу в Дніпрі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо ми говоримо про оренду нерухомості, я вважаю, що без цього можна було б обійтися всім народним депутатам. Досить нормальна зарплата, є готель "Київ", і, наприклад, я вважаю, що взагалі можна було б відмовитися від такої процедури, як компенсація оренди", - зазначив Разумков.

Він уточнив, що свого часу було дуже популярно отримувати квартири від Верховної Ради. "У нас усі нардепи переїжджали до Києва і отримували житло безкоштовно, а згодом їх звідти вже вигнати було неможливо. Я розумію, що деякі привілеї у нардепів є, але вони не повинні бути довічними, так як до цього звикли", - додав політик.

Такої ж думки він дотримується і з приводу компенсацій на транспортні витрати.

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Коментуючи інформацію про те, що перший віце-спікер ВР Руслан Стефанчук знімає квартиру у тещі і отримує компенсацію з державного бюджету "за житло іногороднім", Разумков порадив звернутися до Стефанчука.

"З юридичної точки зору там є договори, там питань немає. А з точки зору підходів, я думаю, що вам краще звернутися до Руслана Олексійовича", - сказав Разумков.

Голова Верховної Ради також уточнив, що сам він компенсацію за житло не отримує.

Згідно із законодавством народні депутати отримують компенсацію за оренду ними житла або оплату готельного номера за умови, що у них немає житла в Києві і вони зареєстровані за місцем проживання на відстані більше ніж 30 км від Києва.

Нагадуємо, раніше стало відомо, що перший віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук знімає квартиру у тещі й отримує компенсацію з бюджету "за житло іногороднім"