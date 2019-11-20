Трамп розпорядився працювати з Джуліані, щоб змусити українське керівництво почати справу проти Байдена, - посол США при ЄС Сондленд

Про це Сондленд заявив на слуханнях у Конгресі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на theБабель.

"Перрі, Волкер і я працювали з Джуліані з питань України за прямою вказівкою президента США Дональда Трампа. Ми розуміли, що якщо ми не будемо співпрацювати з Джуліані, то втратимо можливість впливати на політику щодо України... Якби я знав про всі звʼязки Джуліані з деякими особами, які зараз засуджені [імовірно, йдеться про партнерів Джуліані Льва Парнаса і Ігоря Фрумана], то заперечував би проти його участі", — сказав Сондленд.

При цьому посол вважає, що звинувачення у веденні "неналежної дипломатії" не відповідають дійсності. Він також підтвердив, що Джуліані в обмін на організацію візиту Зеленського в Білий дім зажадав, щоб керівництво України публічно заявило про початок розслідування щодо втручання у вибори у США 2016 року і початок розслідування проти Burisma — української компанії, в якій працював син колишнього віцепрезидента США Джо Байдена.

Читайте також: Сондленд заявив Трампу, що Зеленський погодився провести розслідування проти Байденів, - співробітник посольства США в Києві Холмс. ДОКУМЕНТ

Крім того, Сондленд заявив, що Джуліані вів політику щодо України за їхніми з Перрі та Волкером спинами, спілкуючись із "відомим корумпованим генпрокуророром Луценком". Також, за його словами, українська сторона погодилася почати розслідування, не залишити у цій справі "каменя на камені" та зробити усе необхідне для підготовки зустрічі Зеленського і Трампа.

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Читайте також: Рішення про затримку військової допомоги США Україні прийняв в.о. глави адміністрації Трампа Малвені

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

З середини листопада в Конгресі США проходять публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа.