Прокуратура передала ДБР, НАБУ, СБУ кримінальні провадження у зв'язку з позбавленням за новим законом функцій розслідування - Рябошапка

На брифінгу в середу в Києві генеральний прокурор України Руслан Рябошапка нагадав, що з четверга, 21 листопада, органи прокуратури позбавляються функцій досудового розслідування в кримінальних провадженнях. "Станом на зараз передано практично всі кримінальні провадження", - сказав генпрокурор, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що велика частина справ передана в Державне бюро розслідувань (ДБР), значна частина передана для розслідування в Національне антикорупційне бюро України (НАБУ), ще частину передано в національну поліцію і СБУ за підслідністю.

Що стосується розслідування справ про злочини під час Революції Гідності в 2013-14 роках, т.зв. "Майданівських справ", то генпрокурор спростував інформацію екс-начальника департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури про те, що прокуратура може продовжувати розслідування цих справ у зв'язку з внесенням парламентом змін до Кримінально-процесуального кодексу в жовтні. "Це помилкове бачення", - сказав Рябошапка, підкресливши, що прокуратура з 21 листопада не має функцій досудового розслідування загалом.

Дивіться також: Генпрокуратура інвентаризує справи Майдану, жодну з них не буде втрачено, - Рябошапка. ВIДЕО

За його словами, близько 40 справ передано для розслідування в НАБУ, менша частина - в Національну поліцію і СБУ, і левова частка матеріалів справ передано в ДБР.

Генпрокурор запевнив, що поки матеріали кримінальних проваджень фізично передаються від одного органу іншому, розслідування не припиняється.

Також Рябошапка підкреслив важливість прийняття парламентом змін до закону про ДБР у частині правок, які надають слідчим Генпрокуратури перейти без конкурсу на роботу в ДБР, оскільки це забезпечило б належне розслідування.