Морально людям важко уявити 200 тис. гектарів в одних руках, - Разумков пообіцяв доопрацювання законопроєкту про ринок землі

Про це сказав голова Верховної Ради України Дмитро Разумков на брифінгу у Дніпрі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Що стосується дискусії, яка йде в регіонах, то ми все тут не допрацювали. Чи не донесли якісну інформацію до людей, які сьогодні володіють землею. Будемо це виправляти", - зазначив Разумков.
Він зауважив, що ринок буде відкрито для громадян України і компаній, кінцевими бенефіціарами яких є громадяни України. Передача корпоративних прав таких компаній іноземним громадянам або компаніям за законом буде заборонена. Продаж землі іноземцям вирішить референдум.
"Тільки після референдуму буде вирішуватися питання про відкриття ринку для іноземців, як фізичних, так і юридичних осіб. Про обсяг землі в одних руках буде йти дискусія. Морально людям важко уявити 200 тисяч гектарів в одних руках, хоча сьогодні деякі компанії розпоряджаються набагато більшими площами", - додав очільник парламенту.
Нагадуємо, Верховна Рада України в середу, 13 листопада, прийняла в першому читанні законопроєкт №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення", яким передбачається відкриття ринку землі в жовтні 2020 року і можливість її продажу іноземцям в 2023 році. За документ проголосували представники "Слуги народу" і кілька позафракційних депутатів. 240 голосів "за". Проти проголосували 52, а ще 57 утрималися.
Напередодні президент Володимир Зеленський запевняв, що землю в Україні зможуть купувати тільки українські громадяни. Іноземці зможуть купувати земельні ділянки тільки в разі, якщо про це українці проголосують на всеукраїнському референдумі.