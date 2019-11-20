Морально людям важко уявити 200 тис. гектарів в одних руках, - Разумков пообіцяв доопрацювання законопроєкту про ринок землі

Про це сказав голова Верховної Ради України Дмитро Разумков на брифінгу у Дніпрі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Що стосується дискусії, яка йде в регіонах, то ми все тут не допрацювали. Чи не донесли якісну інформацію до людей, які сьогодні володіють землею. Будемо це виправляти", - зазначив Разумков.

Він зауважив, що ринок буде відкрито для громадян України і компаній, кінцевими бенефіціарами яких є громадяни України. Передача корпоративних прав таких компаній іноземним громадянам або компаніям за законом буде заборонена. Продаж землі іноземцям вирішить референдум.

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"Тільки після референдуму буде вирішуватися питання про відкриття ринку для іноземців, як фізичних, так і юридичних осіб. Про обсяг землі в одних руках буде йти дискусія. Морально людям важко уявити 200 тисяч гектарів в одних руках, хоча сьогодні деякі компанії розпоряджаються набагато більшими площами", - додав очільник парламенту.

Нагадуємо, Верховна Рада України в середу, 13 листопада, прийняла в першому читанні законопроєкт №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення", яким передбачається відкриття ринку землі в жовтні 2020 року і можливість її продажу іноземцям в 2023 році. За документ проголосували представники "Слуги народу" і кілька позафракційних депутатів. 240 голосів "за". Проти проголосували 52, а ще 57 утрималися.

Напередодні президент Володимир Зеленський запевняв, що землю в Україні зможуть купувати тільки українські громадяни. Іноземці зможуть купувати земельні ділянки тільки в разі, якщо про це українці проголосують на всеукраїнському референдумі.