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20.11.19 18:47

Від початку доби - 6 поранених, 3 обстріли, - штаб ООС

Захисники України двічі запитували режим тиші для надання допомоги пораненим. Російські окупанти підтверджували тишу, але продовжували вести вогонь з автоматичних гранатометів.

Від початку доби - 6 поранених, 3 обстріли, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції Об'єднаних cил.

"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.", - сказано в повідомленні.

Так, противник двічі обстрілював позиції українських захисників в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів вів вогонь по позиціях Об'єднаних сил неподалік Гладосового.

Поранень внаслідок обстрілів упродовж доби зазнали 6 військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил, додали в штабі.

"В той час, як Україна всіма можливими дипломатичними шляхами намагається досягнути миру, російські окупанти цинічно порушують будь-які домовленості. Так, українська сторона, на одній з ділянок, сьогодні двічі запитувала "Тишу" для надання допомоги пораненим. Збройні формування Російської Федерації давали на це згоду, але підступно продовжували вести вогонь з автоматичних гранатометів", - підкреслили в штабі.

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