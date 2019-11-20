В "Слузі народу" офіційно не працює жодна людина, - Комітет виборців

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це заявляють у громадській організації "Комітет виборців України".

"У графі "працівники складу апарату партії" вказано цифру 0. Для порівняння: у ВО "Батьківщина" офіційно працює 73 особи, в "Європейській солідарності" – 46 осіб, в "Голосу" – 3, Радикальній партії Олега Ляшка – 20, "Самопомочі" – 264, "Українській стратегії Гройсмана" – 3", – йдеться в повідомленні КВУ.

За даними комітету, партія "Слуга народу" також не витрачала офіційно коштів на заробітну плату із витрачених на діяльність за період липня-вересня 240 мільйонів гривень.

"Складно уявити парламентську політичну партію, в якій би працювали особи виключно на волонтерських засадах. Зокрема, партію, в якої немає оплачуваного на постійній основі бухгалтера, охорони, секретаря, працівників пресслужби та оргвідділу. Багаторічна практика вказує, що такі партії можуть здійснювати тіньову оплату праці – "в конвертах", – заявив голова КВУ Олексій Кошель.

У партії "Слуга народу" ці дані КВУ наразі офіційно не коментували. За даними реєстру політичних партій, "Слуга народу" була офіційно зареєстрована 31 березня 2016 року.

Читайте також: Навчання "слуг народу" в Трускавці коштувало партії 11,2 млн грн