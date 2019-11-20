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20.11.19 20:10

Іванісову треба призупинити членство в партії і фракції "Слуга Народу" на час проведення перевірки, - Арахамія

Народному депутату Роману Іванісову потрібно призупинити членство в партії "Слуга Народу" та фракції на час проведення всебічної перевірки.

Іванісову треба призупинити членство в партії і фракції "Слуга Народу" на час проведення перевірки, - Арахамія

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.

"Коментуючи ситуацію з Іванісовим.

Як лідер фракції я вважаю, що йому треба призупинити членство в партії "Слуга Народу" та фракції на час проведення всебічної перевірки та з'ясування всіх обставин цього інциденту. У разі спростування цієї інформації відповідне перебування у фракції буде відновлено", - написав Арахамія.

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Також він анонсував проведення 21 листопада брифінгу з цього питання.

Нагадаємо, 19 листопада екснардеп від РПЛ Ігор Мосійчук оприлюднив інформацію про те, що обраний у 153-му округу (Рівненська область) народний депутат від "Слуги народу" Роман Іванісов приховав від Центральної виборчої комісії, що 90-ті роки був засуджений і відсидів термін за зґвалтування неповнолітньої.

Зі свого боку Іванісов у фейсбуці написав пост, у якому назвав цю інформацію "дешевою чорнухою", але чітко не написав, що викладена інформація є неправдивою.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підтвердив погашену судимість депутата Іванісова.

Іванісову треба призупинити членство в партії і фракції Слуга Народу на час проведення перевірки, - Арахамія 01

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