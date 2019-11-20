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20.11.19 19:56

Учасникам бойових дій під час звільнення мають виплатити компенсацію за невикористані дні додаткової відпустки, - Юрслужба ЗСУ

Під час звільнення зі служби учасники бойових дій мають право отримати грошову компенсацію за дні додаткової відпустки, які вони не встигли використати.

Учасникам бойових дій під час звільнення мають виплатити компенсацію за невикористані дні додаткової відпустки, - Юрслужба ЗСУ

Відповідне роз'яснення опублікувала на своїй сторінці в Facebook Юридична служба Збройних сил України, інформує Цензор.НЕТ.

На сторінці юрслужби зазначено, що рішення цього питання спільно здійснили Міноборони і Генеральний штаб, а текст рішення спрямовано для керівництва в роботі до органів військового управління Збройних Сил України та структурних підрозділів Міноборони.

Позови через невиплату компенсацій за невикористані додаткові дні відпустки почали надходити до судів у другому кварталі 2019 року, зазначили в юридичній службі. Всього надійшов 431 позов.

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"Виплату здійснювати за минулі роки з дати набрання чинності норми закону України (06.06.2015), в тому числі за 14 календарних днів за рік отримання статусу учасника бойових дій, за таку ж кількість календарних днів року звільнення, на підставі наказу командира (начальника) за відповідним рапортом військовослужбовця в межах фонду грошового забезпечення, затвердженого для військової частини (установи) в бюджеті", - сказано в роз'ясненні.

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