"Я нічого не хотів. Сказав Зеленському чинити правильно", - Трамп у відповідь на звинувачення Сондленда

Дональд Трамп звернувся до журналістів на галявині біля Білого Дому, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС. Він не став відповідати на їхні запитання, а замість цього зачитав уривки зі свідчень Сондленда і свою письмову заяву з блокнота.

Фотокореспондентам вдалося сфотографувати сторінку блокнота з нотатками Дональда Трампа.

"Що ви хочете від України?" - він питає мене. Я продовжую чути всі ці різні ідеї і теорії. Це - посол Сондленд говорить зі мною... Чого ви хочете, чого ви хочете? Це була дуже коротка і різка розмова, яка у нього була зі мною", - сказав Трамп.

"Він продовжує, "чого ви хочете?". Ось моя відповідь. Готові? У вас є камера? "Я нічого не хочу. Це те, що я хочу від України". "Я нічого не хочу". Я сказав це двічі!", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сондленд заявив Трампу, що Зеленський погодився провести розслідування проти Байденів, - співробітник посольства США в Києві Холмс. ДОКУМЕНТ

Президент США також заявив, що насправді він не дуже добре знає Сондленда: "Я не дуже добре його знаю. Хоча, схоже, він хороший хлопець".

Раніше сьогодні посол США в ЄС Гордон Сондленд заявив на слуханнях у Конгресі, що разом з міністром енергетики Ріком Перрі і спецпредставником Держдепу Куртом Волкером змушений був співпрацювати з адвокатом президента Дональда Трампа Рудольфом Джуліані.

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Читайте також: Рішення про затримку військової допомоги США Україні прийняв в.о. глави адміністрації Трампа Малвені

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

З середини листопада в Конгресі США проходять публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа.