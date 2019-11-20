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20.11.19 20:55

Поліція готова гарантувати безпеку під час масових заходів 21-23 листопада, - Яровий

21, 22 і 23 листопада по всій країні заплановано масові заходи - українці відзначатимуть День Гідності та Свободи і вшановуватимуть пам'ять жертв Голодомору. Поліція готова гарантувати безпеку учасників акцій.

Поліція готова гарантувати безпеку під час масових заходів 21-23 листопада, - Яровий

Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікації МВС.

"Поліція, гвардійці, рятувальники, підрозділи вибухотехніків і кінологів, а також поліція діалогу готові до проведення масових заходів. Тільки в Києві в ці дні планується проведення п'яти акцій, ми залучатимемо достатню кількість правоохоронців", - заявив Яровий.

За його словами, роботу вже почали ситуаційні центри Нацполіції.

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Голова Національної поліції Ігор Клименко зазначив, що акції проходитимуть по всій Україні, не тільки в столиці.

"Національна поліція готова до гарантування безпеки під час масових заходів. Звертаю увагу особового складу і керівників на те, щоб не допустили провокації під час акцій", - сказав Клименко.

"МВС робить все можливе, щоб заходи відбулися тихо по всій країні", - резюмував радник міністра внутрішніх справ Шкіряк.

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