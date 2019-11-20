Поліція готова гарантувати безпеку під час масових заходів 21-23 листопада, - Яровий

Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікації МВС.
"Поліція, гвардійці, рятувальники, підрозділи вибухотехніків і кінологів, а також поліція діалогу готові до проведення масових заходів. Тільки в Києві в ці дні планується проведення п'яти акцій, ми залучатимемо достатню кількість правоохоронців", - заявив Яровий.
За його словами, роботу вже почали ситуаційні центри Нацполіції.
Голова Національної поліції Ігор Клименко зазначив, що акції проходитимуть по всій Україні, не тільки в столиці.
"Національна поліція готова до гарантування безпеки під час масових заходів. Звертаю увагу особового складу і керівників на те, щоб не допустили провокації під час акцій", - сказав Клименко.
"МВС робить все можливе, щоб заходи відбулися тихо по всій країні", - резюмував радник міністра внутрішніх справ Шкіряк.