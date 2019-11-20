Ремонт Шулявського моста подорожчав через об'єктивні причини, - заступник мера Поворозник

Про це написав у Фейсбуці перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, інформує Цензор.НЕТ.

"Кошторисна вартість справді зросла, це не новина, і це підтверджено ДП "Укрдержекспертиза". На це є об'єктивні причини:

- вартість металоконструкцій балок прогонових будов збільшилася з 75,2 млн грн до 122 млн грн, а металевих конструкцій лісів опор з 32,5 млн грн до 39,4 млн грн;

- зросла заробітна плата працівників столичних комунальних підприємств - з 7500 грн до 11000 грн", - написав він.

За словами Поворозника, проєкт було перезатверджено розпорядженням КМДА.

"Так, як і на будь-якому великому будівельному об'єкті, бувають збої в роботі, однак міст будується, роботи йдуть активно і вдень, і вночі. І, так, автомобільний рух Шулявським мостом запустимо до кінця року", - пообіцяв він.

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