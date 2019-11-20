Шпигунський скандал у Сербії - росіяни вербували місцевого офіцера. Президент Вучич скликає Раду нацбезпеки

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила прем'єр-міністр країни Ана Брнабіч газеті Blic.

За її словами, глава Сербії визнав за необхідне перевірити, наскільки достовірні дані про вербування, викликані відео, яке з'явилося в мережі. Він доручив це з'ясувати Агентству військової безпеки.

Вучич також призначив засідання Ради національної безпеки на 21 листопада на 6 годині вечора,

"У нас немає всіх даних, але якщо виявиться, що це правда, тоді це буде серйозне питання і проблема для нас", - сказала Брнабіч.

Прем'єр-міністр також наголосила, що Олександр Вучич як головнокомандувач армією Сербії незабаром повідомить про результати розслідування.

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Міністр оборони Сербії Олександр Вулін підтвердив, що глава країни збирає інформацію. Як зазначив глава оборонного відомства, зустріч всіх начальників розвідувальних і контррозвідувальних служб і начальника Генштабу армії Сербії з президентом відбудеться в четвер.

"Ситуація серйозна, і головнокомандувач зробить висновки після детального розгляду фактів", - заявив Вулін агентству "Танюг".

За припущенням міністра оборони, за подіями може стояти спроба змусити Сербію відмовитися від політики військового нейтралітету.

"Я вірю в справедливість, проникливість і незалежність Олександра Вучича, коли йдеться про прийняття рішень", - сказав Вулін.

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17 листопада в YouTube було опубліковано відеозапис зустрічі двох чоловіків на бєлградській парковці. Один із них, імовірно, сербський офіцер, другий - підполковник російської армії Георгій Клебан. На записі ймовірний військовий аташе РФ передає сербу пакет із грошима, після чого той іде до машини.

На відео відображені ще кілька зустрічей чоловіків. Серед них - спільний похід у бар, а також передача сумки і конверта. В самому кінці відеозапису сербський офіцер сидить у машині і підраховує гроші з конверта.

За даними видання РТС, Служба безпеки Сербії підтвердила справжність запису.

За відомостями Blic, Клебан працював у російському посольстві в Белграді, однак був звільнений у червні цього року.

Згідно з інформацією The Insider, Клебан був заступником військового аташе посольства Росії в Сербії з питань оборони з 2016 року, проте зараз він вже не згадується на сайті МЗС. Водночас до початку жовтня його ім'я можна було там знайти, зараз це видно по кешованій версії.

У сербському МЗС повідомили, що Клебан обіймав посаду помічника аташе, однак залишив цю позицію в червні 2019 року, передає радіо "Свобода".

Клебан міг справді покинути територію Сербії в липні. Такий висновок можна зробити з поста в Instagram сина дипломата, який написав, що, швидше за все, не повернеться в країну.

Також слід зазначити, що розслідувача Bellingcat Христо Грозєв опублікував у своєму Twitter докази того, що на записі саме Клебан. Він вважає, що росіянина могли оголосити персоною нон ґрата і вислати з Сербії.

"Відео, яке було знято з різних ракурсів, і, схоже, було частиною добре підготовленої операції спостереження, показує, що людина обмінюється сумками з іншою людиною. Справді, людина на відео - заступник військового аташе РФ Георгій Клебан", - написав він.

Грозєв також доклав скріншоти з відеозапису і фотографії з заходів посольства, на яких зображено, як видно, той самий чоловік.

Розслідувач зазначив, що використовував сервіс розпізнавання облич Microsoft Azure.

У соцмережі він стверджує, що Георгій Клебан зареєстрований у Москві за адресою Військової академії Генштабу, а адреса реєстрації його дружини збігається з адресою гуртожитку військової частини спецназу ВДВ.