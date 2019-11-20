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20.11.19 23:52

"Повилазило мурло", Зеленський може схаменутися до березня 2020 року, - Гриценко про скандали в "Слузі народу"

Березень 2020 року - тимчасовий рубіж, після якого стане ясно, чи здатний Зеленський змінити кадрову політику, чи країні і державі прийде "прискорений капець у всіх сенсах".

"Повилазило мурло", Зеленський може схаменутися до березня 2020 року, - Гриценко про скандали в "Слузі народу"

Про це лідер партії "Громадянська позиція", колишній кандидат у президенти Анатолій Гриценко написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Само-дискредитація, прискорена і дуже небезпечна.

"Слуги народу", зібрані під вибори на скору руку, - прогнозовано посипалися. Морально і ціннісно посипалися. Про професійність промовчу", - пише Гриценко.

На його думку, депутати правлячої фракції не витримали перших же випробувань.

"Одразу повилазило мурло - і раніше судимих насильників, і нових "кришувальників", і кар‘єристів-схемотехніків, і любителів дешевого сексу, і неприхованих ватників, і явних лобістів олігархату, і "безсеребреників" з купою Luxury-авто, і просто жадібних на державні гроші, хоча б невеликі, хоча б для тещі на житло...", - написав Гриценко.

Лідер "Громадянської позиції" шкодує про час, який через це втрачає країна.

"Бездумні непрофесійні ігрища в "реформи" і швидка моральна само-дискредитація влади лише прискорять потік еміграції закордон. Молодших, освіченіших, здоровіших... Залишатимуться хто? Вірно: старші, неосвічені, хворі, непрацездатні... І тоді вже скоро не буде з ким піднімати країну", - пише Гриценко.

Для себе політик визначив рубіж - березень 2020 року. 

"Або Зеленський схаменеться, зупиниться, усвідомить глибину прірви попереду і рішуче внесе глибинні корективи в свою політику і в кадрову політику насамперед, або... тоді без шансів, прискорений капець країні і державі, в усіх сенсах", - підсумувавГриценко.

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Повилазило мурло, Зеленський може схаменутися до березня 2020 року, - Гриценко про скандали в Слузі народу 01
Повилазило мурло, Зеленський може схаменутися до березня 2020 року, - Гриценко про скандали в Слузі народу 02

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