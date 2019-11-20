Нардеп Іванісов, який вчинив зґвалтування, заявив про те, що припиняє членство у фракції "Слуга народу", яка стала йому "другою сім'єю"

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Іванісов зазначив: "Коли ти знаєш, що правда на твоєму боці, а з інформаційного простору ллється потік фейків і відвертої брехні, головне - це віра в тебе найближчих і дорогих людей, і, звичайно, колег.

Фракція партії "Слуга народу" вже встигла стати для мене другою родиною. Я вдячний своїм колегам за просту людську підтримку в ці останні три дні. Тому, аби не ставити під удар репутацію всього колективу, я прийняв рішення призупинити своє членство у фракції на час перевірки оприлюдненою в ЗМІ інформації.

Звернувся з цією пропозицією до голови фракції Давіда Арахамії, і він підтримав мене.

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Разом з тим, вважаю, що пана Рябошапку навмисне ввели в оману. Офіс Генпрокурора вже дав спростування озвученої сьогодні щодо мене інформації. Замовники витрачають шалені гроші на брудну гру проти мене, не нехтують нічим, як ви всі помітили.

Але вже скоро я буду готовий оприлюднити достовірні докази того, що це спланована інформаційна атака проти мене через мою антикорупційну діяльність.

Вже зовсім скоро ви дізнаєтеся і прізвище замовника".

Нагадаємо, 19 листопада екснардеп від РПЛ Ігор Мосійчук оприлюднив інформацію про те, що обраний у 153-му округу (Рівненська область) народний депутат від "Слуги народу" Роман Іванісов приховав від Центральної виборчої комісії, що 90-ті роки був засуджений і відсидів термін за зґвалтування неповнолітньої.

Зі свого боку Іванісов у фейсбуці написав пост, у якому назвав цю інформацію "дешевою чорнухою", але чітко не написав, що викладена інформація є неправдивою.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підтвердив погашену судимість депутата Іванісова.