Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
20.11.19 22:05

Кабмін направив на приватизацію 339 держпідприємств, плануємо отримати від продажу 6 млрд грн, - Гончарук

На нинішньому засіданні Кабінет Міністрів затвердив передачу 339 державних підприємств для подальшої приватизації.

Кабмін направив на приватизацію 339 держпідприємств, плануємо отримати від продажу 6 млрд грн, - Гончарук

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Це майже 10% від усіх підприємств, що перебувають у державній власності. Більша частина з них - це об'єкти нерухомості і підприємства агросектору. Ефективність їхнього використання практично нульова, вони генерують збитки і навколо них часті корупційні скандали. У разі приватизації бюджет може отримати до 6 млрд гривень від їхнього продажу", - зазначив прем'єр-міністр України.

Рішення уряду є частиною запланованого процесу приватизації держмайна і в рамках виконання Указу президента України про передачу 500 об'єктів на приватизацію до 31 грудня 2019 року.

Всього в рамках підготовки до приватизації Мінекономрозвитку спільно з іншими державними органами вже проаналізувало понад 1300 підприємств, із них близько 740 підприємств вже узгоджені на приватизацію.

Читайте також: Умовою приватизації буде не зменшення, а збільшення робочих місць, - Милованов

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100