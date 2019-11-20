У Фонду соцстрахування є 429,4 млн грн, Баженков не мав права припиняти виплати, - Мінсоцполітики

Про це йдеться в заяві Міністерства соціальної політики, опублікованому на Урядовому порталі, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні в медіа поширили інформацію про призупинення фінансування виплат, зокрема лікарняних, а також у зв’язку з вагітністю та пологами і т.д. Мінсоцполітики повідомляє, що це не відповідає дійсності. Станом на сьогодні залишки на рахунку Фонду становлять 429.4 млн грн, що є достатнім для здійснення необхідних поточних виплат", - сказано в повідомленні.
Крім того, в Мінсоцполітики підкреслили, що надходження до фонду формуються щодня із сплати єдиного соціального внеску роботодавцями.
Виплати призупинив відновлений Печерським судом на посаді колишнього керівника Фонду Євген Баженков, повідомили в Мінсоцполітики.
"Пан Баженков не був уповноважений приймати такі рішення, тому що не було засідання комісії по його поновленню. Будь-які рішення щодо суттєвих змін по бюджету, зокрема щодо призупинення виплат, приймаються лише правлінням Фонду — не одноосібно", - заявили в міністерстві.
Найближчим часом правління буде зібрано для вирішення ситуації, додали в міністерстві.
У середу, 20 листопада Мінсоцполітики заявило, що ситуація, що склалася у Фонді соціального страхування, схожа на рейдерське захоплення.
Через кілька годин після цього Фонд соціального страхування заявив, що змушений призупинити перерахування коштів для виплати матеріального забезпечення застрахованим особам.