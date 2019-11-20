Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
20.11.19 23:21

Якщо міжнародні позови України проти РФ буде зупинено, згодом їх не можна буде відновити, - Зеркаль

Міжнародні позови України проти РФ не повинні бути зупинені, оскільки згодом їх не можна буде відновити.

Якщо міжнародні позови України проти РФ буде зупинено, згодом їх не можна буде відновити, - Зеркаль

Про це заявила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль в інтерв'ю bihus.info, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сподіваюся, що їх не буде зупинено", - сказала Зеркаль, нагадавши про справу Нікарагуа проти США, коли Міжнародний суд ООН у 1986 році визнав у діях США на території Нікарагуа порушення норм міжнародного права.

"А потім у Нікарагуа змінилася влада. І нова влада подала прохання в суд, що вони досягли мирного врегулювання зі Сполученими Штатами і не продовжуватимуть далі процес. Процеси не можна потім відновити. Їх можна припинити, а відновити не можна", - зазначила дипломат.

На запитання, яка ймовірність такого сценарію в Україні, Зеркаль відповіла, що не може про це говорити.

Дивіться також: РФ може подати відповідь на позов України до 8 грудня 2020 року, - суд ООН. ДОКУМЕНТ

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100