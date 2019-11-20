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20.11.19 23:46

Різанина серед українців у Кракові: двоє молодиків штрикнули третього ножем

Двоє українців напали ззаду на студента, що стояв біля гуртожитку, і завдали йому кілька ударів ножем. Потерпілий у лікарні, зловмисників затримали.

Різанина серед українців у Кракові: двоє молодиків штрикнули третього ножем

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на польське видання RMF24.

Напад стався перед одним із гуртожитків Краківської політехніки. За даними ЗМІ, постраждалий студент був у стані алкогольного сп'яніння.

Двоє зловмисників підкралися до нього зі спини і завдали кілька ударів ножем, а потім утекли. Перехожі викликали поліцію і медиків. Студента доставили в лікарню у важкому стані.

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Поліцейські затримали у зв'язку з нападом двох українців, 19 і 20 років. У них знайшли при собі ножі.

Мотиви нападу невідомі, але в поліції підкреслюють, що зловмисники були знайомі з потерпілим.

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