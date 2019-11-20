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20.11.19 23:41
Зеленський зустрічає українські кораблі в Очакові. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський увечері 20 листопада в Очакові Миколаївської області, зустрічає кораблі ВМС України, звільнені Росією.
Як передає
Цензор.НЕТ
видання
НикВести
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