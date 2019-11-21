Зеленський про стан повернутих РФ катерів: "Ми обов'язково звернемося до російської сторони, щоб нам повернули все, що там є"

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в Очакові після огляду трьох захоплених РФ рік тому кораблів, які повернулися в Україну, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "НикВести".

"Я дуже радий, що наші військові катери на місці. Як ми і обіцяли, ми повернули наших моряків, і повернули наші катери. Те, що ми побачили, дійсно бракує (на суднах. - Ред.) і обладнання частково, і не вистачає, ми говорили з адміралом і деякі речі я не можу сказати, частини озброєння. Я побачив стан, буде розслідування, ми побачимо всі деталі. Ми обов'язково звернемося до російської сторони, щоб нам повернули все, що там є", - сказав Зеленський.

Водночас президент зазначив, що Україна паралельно і ремонтуватиме ці судна. "Ми говорили з паном Воронченком (командувач Військово-морських сил Збройних сил України, адмірал Ігор Воронченко. - Ред.), десь три місяці - і все буде на ходу", - сказав він.

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Нагадаємо, 18 листопада командування Військово-морських сил Збройних сил України повідомило, що українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу", захоплені Росією, почали рух в напрямку материкової України. За даними командувача ВМС ЗС України Ігоря Воронченка, "росіяни їх угробили. Зняли навіть плафони, розетки і унітази"

Рік тому, 25 листопада, ВМС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

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