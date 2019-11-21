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21.11.19 08:31

"Завтра я змушу цю людину скласти мандат і піти з партії "Слуга народу", - Зеленський про Іванісова

Якщо інформація про судимість депутата від "Слуги народу" Романа Іванісова за зґвалтування неповнолітньої підтвердиться, глава держави пообіцяв вже завтра змусити його скласти мандат.

руслан,иванисов

Про це Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Очакові, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"З приводу одного з депутатів партії "Слуга народу" я прочитав, що є скандал. Я хочу відразу сказати, що завтра у мене будуть реальні дані, я хочу розібратися фейк це або у нього є реальна причетність до кримінальної справи, пов'язаної зі зґвалтуванням. Якщо завтра буде хоч один факт, хоч щось, завтра я змушу цю людину скласти мандат і піти з партії "Слуга народу", - сказав Зеленський.

Зеленський нагадав, що з фракції "Слуги народу" вже були виключені два депутати (Анна Скороход та Антон Поляков).

"Це буде, напевно, третя людина, якщо він причетний, і буде людина покарана, якщо правда, що були почищені дані", - підкреслив він.

Глава держави заявив, що до "Слуги народу" "брали" простих людей з народу, які ніколи не були в політиці". "І Служба безпеки перевіряла, і МВС перевіряло, і якщо почищені дані, то буде розслідування, це я всім обіцяю", - запевнив він.

Читайте: Нардеп Іванісов, який вчинив зґвалтування, заявив про те, що припиняє членство у фракції "Слуга народу", яка стала йому "другою сім'єю"

Зеленський подякував ЗМІ за надану інформацію про цього депутата, якщо вона виявиться правдивою. "Ми завжди говорили, що готові до очищення, і це правда. І нікого не залишиться ні в уряді, ні на місцях, ні в областях, ні навіть в партії "Слуга народу", якщо хтось причетний до чогось кримінального або до таких складних кримінальних справ", - сказав він.

Нагадаємо, 19 листопада екснардеп від РПЛ Ігор Мосійчук оприлюднив інформацію про те, що обраний у 153-му округу (Рівненська область) народний депутат від "Слуги народу" Роман Іванісов приховав від Центральної виборчої комісії, що 90-ті роки був засуджений і відсидів термін за зґвалтування неповнолітньої.

Зі свого боку Іванісов у фейсбуці написав пост, у якому назвав цю інформацію "дешевою чорнухою", але чітко не написав, що викладена інформація є неправдивою.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підтвердив погашену судимість депутата Іванісова. Після цього Генпрокуратура заявила, що інформація про судимість Іванісова не підтверджена, і попросила ЗМІ не поширювати слова Рябошапки.

Іванісов заявив, що призупиняє членство у фракції у Верховній Раді на час перевірки інформації про його нібито судимість.

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