Фріланд призначено заступницею прем'єр-міністра Канади Трюдо

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Lb.ua, про це повідомляється на сайті прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

Раніше повідомлялося, що Фріланд може очолити нове міністерство міжурядових справ Канади, яке займатиметься вирішенням внутрішніх проблем країни.

Фріланд стала десятим заступником прем'єр-міністра в історії Канади і першим із 2006 року. У складі колишнього уряду Трюдо не було такої посади.

У новому уряді Канади міністром закордонних справ замість Христі Фріланд, яка обіймала цю посаду з 2017 по 2019 рік, призначений член канадського парламенту Франсуа-Філіп Шампань.

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Христі Фріланд 51 рік. Уперше її було обрано членом парламенту в Торонто-центрі в липні 2013 року. У жовтні 2015 року вона стала членом парламенту в Університеті Розедейл, а в жовтні 2019 року її було переобрано.

З 2015 по 2017 рік Фріланд обіймала посаду міністра міжнародної торгівлі Канади, контролюючи успішні переговори щодо угоди Канади про вільну торгівлю з Європейським Союзом CETA.

Христя Фріланд здобула освіту в Гарвардському і Оксфордському університетах, володіє російською, українською, італійською, французькою та англійською мовами. З чоловіком і трьома дітьми живе в Торонто. Народилася в канадському місті Піс-Рівер у провінції Альберта. Її мати, Галина Хом'як-Фріланд, українка за походженням.