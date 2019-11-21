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21.11.19 08:10

"Літак не завівся, полетіли іншим", - Мендель пояснила затримку вильоту Зеленського на Миколаївщину

Президент Володимир Зеленський вилетів з Харківської області в Миколаївську із затримкою через поломку літака.

"Літак не завівся, полетіли іншим", - Мендель пояснила затримку вильоту Зеленського на Миколаївщину

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила речниця президента Юлія Мендель у коментарі "Українській правді"

"Літак не завівся, полетіли іншим", - сказала вона.

За її словами, президент мав вилетіти із Чугуєва, однак через поломку літака переїхав до Харкова, звідки полетів у Миколаївську область іншим президентським бортом.

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Нагадаємо, 20 листопада Зеленський відвідав Станицю Луганську. Там він відкрив реконструйований міст і запевнив, що Україна "крок за кроком йде до перемоги". Після цього він вилетів до Очакова, де прийняв передані РФ кораблі, які вона захопила в листопаді 2018-го на південь від Керченської протоки.

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