Призупинення військової допомоги Україні було найбільш вигідним РФ, - представник Пентагону Купер

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила під час слухань у середу в нижній палаті Конгресу США високопоставлена ​​чиновниця Пентагону Лора Купер.

У відповідь на запитання конгресмена від Демократичної партії Андре Карсона, яка країна отримала б найбільшу вигоду від зупинення військової допомоги Україні, Купер чітко відповіла: "Росія".

Вона наголосила, що РФ грубо порушила міжнародне право, коли вторглася в Україну. За її словами, це загрожує, зокрема, національній безпеці Сполучених Штатів, котрі намагаються відстояти міжнародний порядок.

Крім того, Купер зазначила, що без американської військової допомоги Україні було б складніше оборонятися від російської агресії.

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Як відомо, в Палаті представників США в четвер відбуваються відкриті слухання щодо імпічменту президента США.

Нагадаємо, Конгрес США затвердив виділення Україні 250 млн доларів за лінією Пентагону, але в липні 2019 року президент США Дональд Трамп попросив виконувача обов'язків глави апарату Білого дому Міка Малвейні призупинити виділення коштів. Гроші розморозили лише приблизно 11 вересня після численних запитів із Конгресу про причини такого рішення.

24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

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Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.