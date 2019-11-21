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21.11.19 09:04

Нацрада з ТРМ нагадала телеканалам про День пам'яті жертв голодоморів

Національна рада нагадує теле- і радіоорганізаціям, що відповідно до Указу Президента України від 26.11.1998 № 1310/1998 (зі змінами) 23 листопада - День пам'яті жертв голодоморів. Він відзначається щорічно в четверту суботу листопада.

Нацрада з ТРМ нагадала телеканалам про День пам'яті жертв голодоморів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Цього дня необхідно внести зміни до програм теле- і радіопередач.

У плануванні програм і передач на цей день пам’яті потрібно керуватися Правилами ведення мовлення на теле- і радіоканалах у дні трауру (скорботи, жалоби) та дні пам’яті, затвердженими рішенням Національної ради від 23.07.2015 № 1146, яке зареєстроване в Міністерстві юстиції України 11.08.2015 за № 967/27412.

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Як повідомлялося раніше, Український інститут національної пам'яті розпочав інформаційну кампанію до Дня пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років. Цього року кампанія присвячена окремим історіям людей, які не мовчали про Голодомор. Гаслом кампанії є "Пам'ять, що рятує: голоси правди.

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