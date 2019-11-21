Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
21.11.19 09:21

Ізраїль атакував союзників Путіна - 23 бойовиків убито

Унаслідок ізраїльської атаки загинули 23 людини, з яких 17 "іноземні бойовики" (іранські військовослужбовці, які перебувають у Сирії).

Ізраїль атакував союзників Путіна - 23 бойовиків убито

Про це повідомили в Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на AFP.

У ніч на 20 листопада Ізраїль завдав масованого удару по позиціях батальйону Аль-Кудс Корпусу вартових Ісламської революції і сирійських збройних силах на території Сирії.

Ізраїльська армія заявила, що були атаковані командний центр, склади зброї і військові бази.

Також читайте: США шукають сфери співробітництва з Росією, але продовжать протидіяти їй в Україні та Сирії, - Помпео

Повітряний наліт ЦАХАЛ по Сирії став відповіддю на удар з території Сирії. Ізраїльська система ПРО Залізний купол перехопила чотири ракети 19 листопада. Ізраїль звинуватив у ракетному ударі "іранські сили".

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100