Ізраїль атакував союзників Путіна - 23 бойовиків убито

Про це повідомили в Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на AFP.

У ніч на 20 листопада Ізраїль завдав масованого удару по позиціях батальйону Аль-Кудс Корпусу вартових Ісламської революції і сирійських збройних силах на території Сирії.

Ізраїльська армія заявила, що були атаковані командний центр, склади зброї і військові бази.

Також читайте: США шукають сфери співробітництва з Росією, але продовжать протидіяти їй в Україні та Сирії, - Помпео

Повітряний наліт ЦАХАЛ по Сирії став відповіддю на удар з території Сирії. Ізраїльська система ПРО Залізний купол перехопила чотири ракети 19 листопада. Ізраїль звинуватив у ракетному ударі "іранські сили".