92-й "путінський гумконвой" вирушив із РФ на окупований Донбас

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МНС Росії.

Зазначається, що автомобілі везуть "жителям Донецька й Луганська понад 370 тонн гуманітарних вантажів, в складі яких - дитячі продуктові набори."

Як відомо, починаючи з 2014 року, з початку російської агресії проти України, Росія незаконно відправляє на Донбас колони вантажівок, які називає "гуманітарним конвоєм".

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Офіційний Київ не раз заявляв, що російський "гумконвой" потрапляє на територію України з порушенням всіх процедур, оскільки його не перевіряють належним чином ні українські прикордонники і митники, ні представники Міжнародного комітету Червоного Хреста.

МЗС України не раз вимагало від Росії припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої "гуманітарної допомоги".