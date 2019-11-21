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21.11.19 09:48

ГПУ екстрадувала іноземця, підозрюваного в кіберзлочинах, до США, вперше за спрощеною процедурою

Генеральна прокуратура України в результаті успішної співпраці з Федеральним бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки завершила процедуру екстрадиції громадянина Литви до США

ГПУ екстрадувала іноземця, підозрюваного в кіберзлочинах, до США, вперше за спрощеною процедурою

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ.

"Зазначена особа розшукувалася тривалий час американськими правоохоронними органами за підозрою у вчиненні десяти серйозних транснаціональних кіберзлочинів та затримана в результаті спецоперації органами Національної поліції України у жовтні цього року на території України. Генеральною прокуратурою України ухвалено рішення про екстрадицію особи до Сполучених Штатів Америки у спрощеному порядку, і сьогодні його фактично передано компетентним органам цієї країни", - йдеться в повідомленні.

У ГПУ зазначили, що цей приклад співпраці є унікальним, оскільки це перша екстрадиція з України до Сполучених Штатів Америки в спрощеному порядку.

Нагадаємо, 25 жовтня кіберполіція затримала 32-річного хакера в одному з готелів Києва. В Україні він переховувався від правоохоронних органів США.

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