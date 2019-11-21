Винні обов'язково мають отримати покарання, - Зеленський про справи Майдану

Президент Володимир Зеленський заявив, що винні обов'язково мають отримати покарання і розслідування справ Майдану є необхідним. Про це він заявив на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зеленський сподівається, що до 20 лютого (Дня героїв Небесної Сотні. - Ред.) будуть результати розслідування.

"Родини загиблих та все суспільство має обов'язково отримати відповіді, а винні обов'язково отримати покарання", - заявив він.

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"Для вшанування пам'яті загиблих музею недостатньо. Звичайно, нам потрібні реальні результати розслідування справ Майдану", - сказав Зеленський під час свого виступу на місці майбутнього Музею Революції Гідності в центрі Києва.