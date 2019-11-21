В Україні все готово до впровадження електронних довіреностей, - Дубілет

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр Кабінету Міністрів України Дмитро Дубілет.

"Ми плануємо запустити для громадян крутезну штуку - електронні довіреності. Дуже красиво виходить, зараз розповім.

Отже, уявіть собі, що ви оформлюєте у нотаріуса довіреність. І ось, крім того, що він вам дає її на стандартному паперовому бланку, він також вам надсилає pdf-файл (поштою, у месенджер, на флешці - не важливо) із своїм накладеним електронним підписом", - написав він.

Говорячи про те, навіщо це потрібно, він зазначив, що по-перше, це дуже зручно: "Уявіть, що вам потрібно терміново передати довіреність в інше місто (або навіть просто в інший район). І замість того, щоб передавати паперовий бланк поштою або їхати кудись, ви просто скидає її, кому потрібно, поштою або в месенджер! Наприклад, вам потрібно передати довіреність на авто, на представництво в суді, на нерухомість, на бізнес ... У всіх цих випадках електронний файл передавати зручніше, особливо, якщо питання термінове!

Крім зручності, є ще одна важлива перевага. Файли з е-підписами більш безпечні! Адже частина випадків рейдерства трапляються саме через підроблені бланки довіреностей".

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"Можливо, в якийсь момент Мін'юст ухвалить, що для ризикових операцій паперові довіреності не підходять, а система прийматиме лише електронні. Це буде ще один крок у боротьбі з рейдерством", - зазначив він.

Дубілет наголосив, що для впровадження цього рішення вже все є: "У нотаріусів і так є е-підпис, вони і зараз можуть накладати його в пару кліків на будь-які файли. Треба лише змінити пару рядків у законах і підзаконці. Саме цим ми зараз з Мін'юстом та Нотаріальної палатою і займаємось".

"Електронні довіреності (принаймні, на першому етапі) будуть лише у додаток до паперових. Я сподіваюся, що ми зможемо подати закон у Парламент у найближчі тижні. Як тільки закон буде прийнято, електронні довіреності мають запрацювати вже наступного дня", - резюмував міністр.