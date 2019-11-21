Україна в середньому витрачає на навчання одного студента за держзамовленням 44,6 тис. грн на рік, - Мінфін

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

"Середні розрахункові витрати на підготовку одного студента за державним замовленням в 2018 році становили 44,6 тис. грн", - йдеться в повідомленні.

Однак за окремими закладами, цей показник перевищує середнє по країні значення в 2-3 рази.

Наприклад, у Льотній академії Національного авіаційного університету цей показник становить 143 тис. грн, у Харківському інституті фінансів Київського національного торгово-економічного університету - 100 тис. грн, в Косівському інституті прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв - 83 тис. грн, в Одеському державному екологічному університеті - 77 тис. грн, у Національному університеті "Одеська морська академія" - 75 тис. грн.

"Основним викликом для підвищення прозорості та ефективності використання публічних коштів на вищу освіту є запровадження розподілу коштів на основі формули, яка враховує зокрема кількість студентів, співвідношення вартості послуг, показники якості освітньої і наукової дальності закладу вищої освіти", - зазначили в Мінфіні.

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