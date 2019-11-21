Ляшка у справі про бійку з Герусом захищає адвокатка Салова, яка працювала на ДТЕК. ДОКУМЕНТ

Про це з посиланням на "Наші Гроші" повідомляє Цензор.НЕТ.

У 2016 році директор ВАТ "Нафтогазвидобування" виписав на Елеонору Салову довіреність представляти права та інтереси товариства в межах будь-яких кримінальних проваджень і на будь-яких стадіях, у всіх органах державної влади тощо.

Довіреність видавалася строком на 1 рік, чи продовжувалася вона - поки невідомо.

Салова захищає Ляшка в кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 346 КК (погроза або насильство щодо державного діяча). Такі дії караються позбавленням волі на строк від 4 до 7 років.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко і народний депутат Андрій Герус побилися в аеропорту "Бориспіль".

Поліція Київської області відкрила кримінальне провадження за статтею про погрозу насильством державному діячеві.

Колишній представник президента в Кабміні, нардеп від "Слуги народу" Андрій Герус, у якого виник конфлікт з екснардепом Олегом Ляшком в аеропорту, каже, що хотів би почути, чиє замовлення він виконував.

18 листопада прокуратура повідомила Ляшкові про підозру через бійку з Герусом.