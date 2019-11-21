На Столичному шосе зафіксували автомобіль, що їхав зі швидкістю 288 км/год

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє КП "Центр організації дорожнього руху".

"Новий антирекорд перевищення швидкості на Столичному шосе. Електронна система TruSign зафіксувала, що вчора одна з автівок проїхала зі швидкістю, яку інакше, ніж вбивчою, не назвеш – 288 км/год. Вражає й те, що сталося це серед білого дня – о 14:32, до того ж у туманну погоду", - йдеться в повідомленні.

У Центрі зазначили, що подібні порушення правил дорожнього руху, що призводять до найтрагічніших наслідків, є регулярними. Статистика засвідчила, що більше половини водіїв перевищують дозволену для зимового періоду швидкість на Столичному шосе.

Нагадаємо, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький заявив, що найпоширеніша причина ДТП в Україні в 2019 році - перевищення швидкості.

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