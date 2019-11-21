До 10 років в'язниці засуджено мешканця Сум, який кинув гранату у відвідувачів нічного клубу

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прокуратуру Сумщини.

У суді обвинувачений свою провину визнав частково. За його словами, він не знав, що кидає гранату, думаючи, що це петарда.

У прокуратурі повідомили подробиці інциденту, що мав місце 10 червня 2018 року. Під час слідства встановлено, що того дня обвинувачений у нічний час відпочивав у розважальному закладі, де в нього виникла суперечка з одним із відвідувачів.

Розлючений чоловік пішов з клубу, а вже через деякий час повернувся. На голові в нього була балаклава, а в руці ніж. Зловмисник увійшов у хол закладу, зірвав чеку з осколкової гранати РГД-5, яку ховав у кишені, та кинув у натовп.

Коли охоронець закладу намагався його зупинити, зловмисник ударив того ножем. Попри поранення, охоронець побіг за нападником і вже в сусідньому дворі разом із поліцейськими затримав зловмисника.

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Нагадаємо, 10 червня близько о пів на шосту ранку в нічному клубі "Луна" у Сумах пролунав вибух. По медичну допомогу звернулося 8 осіб, госпіталізовано - 7, один з яких перебуває в реанімаційному відділенні. Постраждалим від 18 до 34 років.