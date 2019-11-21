Хронічні болі, підвищений тиск. Меддопомоги не отримує. Переніс етап лише завдяки лікам, - син політв'язня Дудки розповів про погіршення здоров'я батька

Про це повідомляє Кримська правозахисна група із посиланням на сина Дудки Іллю Кавернікова, який відвідав батька в СІЗО №1 Сімферополя, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Сьогодні (20 листопада. - Ред.) побачився з татом вперше за три з половиною місяці. Медичної допомоги від адміністрації СІЗО він не отримує. У нього хронічні болі в животі, після етапу підвищився тиск. Останній раз, коли вимірювали, тиск був 160 на 100. Каже, що переніс етап лише завдяки лікам, які ми йому передаємо", - сказав він.

За словами Кавернікова, його батько і ще один засуджений у цій справі Олексій Бессарабов провели на етапі з Москви до Сімферополя близько місяця, а під час етапу бували випадки, коли в розрахованих на 20 осіб камерах містилося по 50.

Він також зазначив, що, ймовірно, наступного тижня його батька і Бессарабова етапують із Сімферополя в колонії суворого режиму для відбування покарання.

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Син Дудки підкреслив, що адвокати довгий час домагаються від адміністрації СІЗО результатів медичного обстеження, які необхідні для призначення точного лікування, але співробітники медсанчастини вже понад рік не надають результатів обстеження ні Дудці, ні його адвокату.

У зв'язку з цим Каверніков звернувся до "прокуратури" в окупованому Криму, однак там відповіли, що дії співробітників СІЗО, які не видають на руки результати медичного обстеження, є законними.

Нагадаємо, жителі Севастополя Володимир Дудка та Олексій Бессарабов були затримані ФСБ в окупованому Криму в листопаді 2016 року.

За версією слідства, Дудка і Бессарабов були учасниками диверсійно-терористичної групи головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Українська сторона заперечує приналежність засуджених до силових структур країни. Самі обвинувачені свою вину не визнають і вважають кримінальну справу сфабрикованою. Зокрема, захист так званих "диверсантів" стверджує, що сім-картки, які вилучили у них під час обшуку, виходячи з білінгу, раніше використовувалися біля будівель, що належать ФСБ Росії.

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4 квітня 2019 року підконтрольний Росії "Севастопольський міський суд" засудив їх до 14 років ув'язнення кожного.