"Ми довели, що вміємо захищатися", - Порошенко привітав співвітчизників з Днем Гідності та Свободи. ВIДЕО

Про це написав у фейсбуці п'ятий президент України Петро Порошенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Свобода – це демократія, право вільного вибору. Гідність – це право на власну думку, яке ніхто не може обмежити кримінальною відповідальністю за поширення недостовірної інформації.



Свобода – це можливість вільно подорожувати Європою і усім світом. Гідність – це перспектива стати повноправним членом Європейського Союзу та НАТО.



Свобода і гідність – це радість говорити рідною мовою, ходити до своєї церкви і знати свою історію. А ще – це поважати права інших", - написав він.

"Ми довели, що вміємо захищатися. Хто б не зазіхав на наші вольності іззовні чи зсередини. Ми народжені, щоб бути вільними.



Вітаю вас з Днем Гідності і Свободи, дорогі українці. Слава Україні!"- написав Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні в Україні відзначають День гідності і свободи

З Днем Гідності та Свободи співвітчизників привітав і Олександр Турчинов.

"Майдан розпочинався як відповідь на жорстокість та свавілля влади, на відсутність справедливості і правосуддя, на реальну небезпеку втрати європейської перспективи та навіть незалежності держави. Зруйнована корумпованою владою економіка країни вже не могла існувати без зовнішнього кредитування. Спроби знайти значні кредитні ресурси в Європі Янукович маскував під євроінтеграційні прагнення. Але, не отримавши кошти, швидко згорнув цю бутафорію, відмовившись від підписання Угоди про асоціацію з ЄС", - нагадав він.

Головним кредитором цього збанкрутілого режиму залишився його справжній господар - Кремль. В обмін на їх підтримку, Янукович, Азаров і Ко готували вступ України до митного та військово-політичного союзу з Росією, що було фактично повною втратою незалежності нашої країни. Але народ України вирішив сам обрати свою долю і вийшов на Майдан. Так почалася Революція Гідності. Важкі випробування, кров і жорстокість озвірілого режиму не зупинили патріотів. Найкращі сини та доньки України віддали за перемогу своє життя. Пам’ятаймо!.."- закликав Турчинов.

"Після перемоги Революції Гідності за декілька місяців 2014 року були виконані вимоги Майдану. Відсторонені від влади Янукович, Азаров, всі керівники силових структур відповідальні за кров українців, проведена люстрація. Відновлена демократична Конституція, скасовані всі диктаторські закони, звільнені політв’язні, проведені чесні демократичні президентські та парламентські вибори. Після підписання Угоди про асоціацію з ЄС розпочалася реальна європейська та євроатлантична інтеграція України. Але головне - українці довели собі і всьому світу, що здатні захистити свою свободу, незалежність і майбутнє своїх дітей!" - зазначив Турчинов.