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21.11.19 12:04

У Гаазі розпочалися перші слухання щодо захоплення Росією українських військових суден

У Гаазі розпочалися перші слухання арбітражного трибуналу у справі "Україна проти Росії" про порушення імунітету трьох українських військово-морських суден і 24 членів їхніх екіпажів.

У Гаазі розпочалися перші слухання щодо захоплення Росією українських військових суден

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", слухання почалися о 10 ранку в Гаазі (за місцевим часом).

Процес відбувається в Постійному арбітражному суді (Permanent Court of Arbitration), який розташовується в Палаці миру. Це процедурні слухання, тому вони відбуваються у закритому режимі.

Україна сподівається на оперативний розгляд справи по суті.

На слуханнях обговорюватимуться часові межі розгляду справи, питання транспарентності, тобто публічного доступу до матеріалів справи, затверджуватимуться процесуальні документи, зокрема Регламент Арбітражного трибуналу.

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