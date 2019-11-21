Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
21.11.19 12:20

САП вручила підозру Садовому. ВIДЕО

Спеціалізована антикорупційна прокуратура офіційно оголосила про підозру у зловживанні владою меру Львова Андрію Садовому.

Про це заявив сам Андрій Садовий, передає Цензор.НЕТ.

Він уточнив, що підозру оголошено у справі будівництва індустріального парку в Рясному.

"Щойно прокурори Холодницького вручили мені електронною поштою підозру. Про що йдеться? У 2015 році місто Львів на відкритому інвестиційному конкурсі залучив інвестора - компанію CTP. Ми від цієї компанії за землю отримали 54 млн грн. Було поле, де корови паслися. На цьому полі компанія повинна побудувати індустріальний парк. Починаючи з 2015-2016 рр. і далі - блокування з усіх боків. На рівні влади держави, Генеральної прокуратури ... до того часу компанія CTP побудувала парки в Румунії, в інших країнах", - заявив Андрій Садовий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Садовий виступив проти передачі львівського аеропорту в концесію: Якщо державі складно управляти, то місто готове взяти його в комунальну власність

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100