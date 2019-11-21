САП вручила підозру Садовому. ВIДЕО

Про це заявив сам Андрій Садовий, передає Цензор.НЕТ.

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Він уточнив, що підозру оголошено у справі будівництва індустріального парку в Рясному.

"Щойно прокурори Холодницького вручили мені електронною поштою підозру. Про що йдеться? У 2015 році місто Львів на відкритому інвестиційному конкурсі залучив інвестора - компанію CTP. Ми від цієї компанії за землю отримали 54 млн грн. Було поле, де корови паслися. На цьому полі компанія повинна побудувати індустріальний парк. Починаючи з 2015-2016 рр. і далі - блокування з усіх боків. На рівні влади держави, Генеральної прокуратури ... до того часу компанія CTP побудувала парки в Румунії, в інших країнах", - заявив Андрій Садовий.

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