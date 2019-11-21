На місці Зеленського я б скасував зустріч у "нормандському форматі" через обстріли, що тривають, терористами на Донбасі наших позицій, - Гриценко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Семеро - семеро! - українських солдатів сьогодні зазнали поранень. Загинув командир бригади. Ворог порушує режим тиші щодня. Щодня!" - зазначив Гриценко.

За його словами, на місці Зеленського, він би сьогодні скликав широку пресконференцію і публічно, для всього світу, оголосив чотири позиції.

"Президент України доклав надзвичайних зусиль, аби дати поштовх пошуку миру в Нормандському форматі: погодився на письмову фіксацію "формули Штайнмаєра", забезпечив відведення військ на визначених ділянках, навіть мовчки сприйняв принизливо-закулісну нову вимогу Путіна - попередньо узгодити підсумковий документ запланованої Нормандської зустрічі", - наголосив Гриценко.

Другою позицією, за його словами, є те, що події останніх днів вкотре засвідчили, що Путін пошук миру лише імітує. В дійсності - кожного дня на фронті не стихають обстріли, з різних видів зброї, і це спричиняє нові загибелі й нові поранення українських солдатів. Весь світ це бачить.

"З наведених вище причин Україна не зможе взяти участь у запланованому на 9 грудня Нормандському саміті. Я дав команду МЗС України призупинити підготовку саміту. На який термін? Поки на всій лінії фронту не буде зафіксовано дійсно "режиму тиші" принаймні протягом місяця - і коли протягом місяця не постраждає жоден український солдат, жодна цивільна особа!" - повідомив Гриценко третю позицію.

Четвертою ж позицією, за його словами, є таке: "Лідери західних держав знають добре, хто приніс вогонь і смерть на нашу землю і хто й сьогодні продовжує вбивати наших людей. Тож більше на Україну не тисніть! Україна виконала всі передумови і щиро хоче миру - тисніть тепер на Путіна, усі разом, нехай він забезпечить те, що обіцяє. І лише тоді шлях до "мирного саміту" буде відкрито".

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