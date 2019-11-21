У Кремлі заявили, що російських військ на Донбасі "не було і немає"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Дзеркало тижня".

"Військ РФ на Донбасі не було і немає, але це не означає, що у наших військових немає каналів отримання інформації з прикордонних районів", - цитують Пєскова російські державні агентства.

Нагадаємо, в серпні 2018 року ГПУ оприлюднила докази військової агресії Росії в Донбасі. Як повідомили в Генпрокуратурі, українські військовослужбовці в Донецькій області знайшли зразки мінно-вибухових пристроїв, які не перебувають на озброєнні і не використовуються Збройними силами України. З урахуванням місця виявлення зазначених зразків озброєння, їх використання на території Донецької області свідчить про військову агресію Збройних сил Російської Федерації та підконтрольних їм незаконних збройних формувань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Противник випробовує новітні системи озброєння армії РФ, використовуючи Донбас як величезний військовий полігон, - Хомчак

Разом з тим у травні СБУ оприлюднила чергові докази присутності найманців російської приватної військової компанії "Вагнер"у Донбасі. За даними спецслужби, зокрема, "вагнерівці" брали участь у боях за Луганський аеропорт в 2014 році і під Дебальцеве в 2015.

Президенти України і Франції Еммануель Макрон і Володимир Зеленський під час телефонної розмови 15 листопада обговорили майбутній саміт "нормандської четвірки", який має відбутися 9 грудня в Парижі. За даними Le Figaro, метою саміту є "відкриття нової послідовності імплементації Мінських домовленостей".

14 липня в Парижі і 2 вересня у Берліні відбулися зустрічі зовнішньополітичних радників лідерів України, Німеччини, Франції і Росії з метою відновлення роботи "нормандського формату". Зустріч лідерів "нормандської четвірки" було заплановано на 17 вересня, але її скасували за ініціативою Росії.

Президент РФ Володимир Путін не брав участі в роботі "Нормандської четвірки" з березня 2018 року, коли було зроблено спільну заяву лідерів чотирьох держав. Остання на сьогодні зустріч лідерів України, Франції, Німеччини та Росії відбулася в Берліні в жовтні 2016 року.