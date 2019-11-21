У Новояворівськ подали тепло, Новий Розділ отримає завтра, - Гончарук

Про це повідомив у Telegram прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні зранку розпочато нагрівання систем, протягом дня в домівки мешканців міста почне надходити тепло", - написав він.

Він додав, що в Новому Роздолі тривають ремонтні роботи: "Бригади працюють безперервно, вже ліквідували чотири пориви на трасах. Запуск опалення заплановано на завтра".

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За словами Гончарука, майже всі працівники оформлені на роботу та вже отримали перші виплати заробітної платні.



Крім того, як зазначив прем'єр, уряд притягнув до дисциплінарної відповідальності керівництво АРМА за допущення зриву опалювального сезону в регіоні та відсторонив його від виконання обов'язків.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук 13 листопада відвідав Львівську область через неготовність до опалювального сезону в Новояворівську та Новому Роздолі.

За даними ЗМІ, проблеми з опаленням в Новояворівську та Новому Роздолі почалися після того, як НАБУ звинуватило два теплогенеруючі підприємства, що належать братам Дубневичам, у розкраданні газу на 1,5 млрд гривень. Тоді ж суд заарештував ці підприємства, а державне агентство АРМА передало їх в управління ТОВ "Гарант Енерго М" - фірмі, яку вибрали на конкурсі. Однак новий керівник не впорався з функціями, оскільки виникли проблеми з кадрами, а частину обладнання ТЕЦ демонтували старі власники.