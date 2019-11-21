Найманці РФ у темну пору доби переміщують на нові позиції озброєння, яке підлягає відведенню, - розвідка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

За даними української розвідки, зросла інтенсивність тренувань з управління вогнем артилерійських розрахунків підрозділів, розташованих поблизу ділянок розведення сторін.

"У темну пору доби приховано переміщується на нові позиції озброєння, яке підлягає відведенню від лінії розмежування. При цьому у залишених окопах противник розміщує несправну техніку, евакуацію якої намагатиметься видати за виконання домовленостей щодо її відведення", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупантів на Донбасі "косять" інфекційні захворювання, а імпортовані з РФ ліки - непридатні, - ГУР. ВIДЕО

Як зазначили в ГУР, для того, аби приховати ці "махінації", російське командування обмежило допуск представників ЗМІ до лінії розмежування під виглядом загрози обстрілів підрозділами Об’єднаних сил.