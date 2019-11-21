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21.11.19 14:06

Було 20 пар спідньої білизни, залишилася одна, - матрос бронекатера "Бердянськ" Ейдер повідомив про крадіжку росіянами особистих речей

Із захоплених у Керченській протоці українських кораблів зникло не тільки обладнання та сантехніка, а й нижня білизна екіпажу.

Було 20 пар спідньої білизни, залишилася одна, - матрос бронекатера "Бердянськ" Ейдер повідомив про крадіжку росіянами особистих речей

Про це розповів член екіпажу одного із суден Андрій Ейдер, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Навіть плафони із лампами вкрали... Ото я маю питання, гаразд плиту для їжі ( вона інверторна, коштовна), але навіщо плафони красти? Хоча то таке, в мене залишилась усього одна пара спідньої білизни, було там пар 20. Ото нащо вам б/У трухани?! Ось що не зрозумію, ніколи., - зазначив український моряк.

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Нагадаємо, 18 листопада командування Військово-морських сил Збройних сил України повідомило, що українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу", захоплені Росією, почали рух в напрямку материкової України. За даними командувача ВМС ЗС України Ігоря Воронченка, "росіяни їх угробили. Зняли навіть плафони, розетки і унітази"

Пізніше колишній військовий прокурор Анатолій Матіос опублікував документ, у якому зазначено перелік пошкоджень і вкраденого майна на українських кораблях "Нікополь", "Бердянськ" та буксирі "Яни Капу".

Було 20 пар спідньої білизни, залишилася одна, - матрос бронекатера Бердянськ Ейдер повідомив про крадіжку росіянами особистих речей 01

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