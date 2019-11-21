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21.11.19 15:12

Законопроєкт про легалізацію грального бізнесу може бути ухвалено в першому читанні до кінця поточного року, - Арахамія

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що законопроєкт про легалізацію грального бізнесу може бути ухвалено в першому читанні до кінця 2019 року.

Законопроєкт про легалізацію грального бізнесу може бути ухвалено в першому читанні до кінця поточного року, - Арахамія

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив журналістам у четвер.

"Я всім депутатам нашим, які їздять на округи, кажу: "Якщо ви бачите нелегальні казино - повідомляйте мені і ми будемо розбиратися, поки ми не легалізували цей процес". Я думаю, що ми до нового року ухвалимо в першому читанні відповідний законопроєкт", - сказав Арахамія.

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Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України зареєстрував у парламенті проєкт закону 2285 про регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор. Документ пропонує обмежити кількість ліцензій для гральних закладів, встановлює вимогу про розміщення залів з ігровими автоматами лише на території 3-5-зіркових готелів, казино - на території п'ятизіркових. Крім цього, законопроєкт пропонує встановити обов'язкову верифікацію гравців під час приймання ставок і реєстрацію виграшів у системі онлайн-моніторингу, яку має адмініструвати податкова служба.

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