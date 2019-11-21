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21.11.19 14:00

Стефанчук поверне із зарплати всі гроші, які держава компенсувала йому за житло, - Арахамія

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук поверне із заробітної плати всі гроші, які держава виплачувала йому як компенсацію за оренду житла.

Стефанчук поверне із зарплати всі гроші, які держава компенсувала йому за житло, - Арахамія

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія журналістам.

"Руслан Стефанчук - дуже порядний, культурний, інтелігентний чоловік. Він - людина, за яку я битимуся до останнього. Він все робив законно, там є особиста історія. Але він вчора написав заяву на ім'я голови Верховної Ради - повернути за власний рахунок відшкодування з його зарплати", - сказав Арахамія.

На думку Арахамії, Стефанчук має повне право претендувати на відшкодування коштів за оренду житла зі сторони держави, оскільки своєї нерухомості у столиці у віцеспікера немає, а наживати її корупційним шляхом для першого заступника голови Верховної Ради - неприпустимо.

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"Він не такий, як я заможний чоловік, який займався бізнесом. Не треба з цього робити історію. Він орендував, він завжди платив. Нині бере відшкодування. Він міг би жити у готелі "Київ", це було б дорожче. Він зробив, як за законом і як було насправді. А наразі його намагаються покарати за те, що він правду написав. Це неправильно з точки зору етики, я вважаю", - додав голова фракції "Слуга народу".

Нагадаємо, раніше громадянський рух "ЧЕСНО" повідомив, що віцеспікер Верховної Ради Стефанчук знімає квартиру в тещі й отримує компенсацію з бюджету "за житло іногороднім".

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