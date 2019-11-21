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21.11.19 14:33

У разі нерезультативної роботи фінансування правоохоронців у 2021 році можемо зменшити вдвічі, - Арахамія

Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що високий запит суспільства на покарання для винних має конвертуватися в ефективну роботу правоохоронців, інакше їхнє фінансування у 2021 році буде скорочено вдвічі, а деякі органи і зовсім можуть бути розпущені.

У разі нерезультативної роботи фінансування правоохоронців у 2021 році можемо зменшити вдвічі, - Арахамія

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Це не погроза - це факт, який стосується всіх силовиків. Усі силовики приходять і хочуть збільшити фінансування на 30-40%, свій бюджет. І пояснюють, навіщо їм це потрібно. Але якщо немає взагалі розслідування справ, то навіщо їх тоді фінансувати? Навіщо державі фінансувати настільки багато, що все вже заплуталися скільки у нас "трибуквених" назв. Необхідно їх тоді скорочувати, об'єднувати та мати менше органів, але ефективніших", - заявив Арахамія.

За його словами, суспільство вимагає покарання винних у резонансних справах, і якщо правоохоронці не продемонструють результату, то в бюджеті на 2021 рік він прогнозує скорочення їхнього бюджету наполовину.

"Ми удвічі скоротимо їм бюджет. Я думаю, що буде так - це мій прогноз", - додав Арахамія.

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