У разі нерезультативної роботи фінансування правоохоронців у 2021 році можемо зменшити вдвічі, - Арахамія

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Це не погроза - це факт, який стосується всіх силовиків. Усі силовики приходять і хочуть збільшити фінансування на 30-40%, свій бюджет. І пояснюють, навіщо їм це потрібно. Але якщо немає взагалі розслідування справ, то навіщо їх тоді фінансувати? Навіщо державі фінансувати настільки багато, що все вже заплуталися скільки у нас "трибуквених" назв. Необхідно їх тоді скорочувати, об'єднувати та мати менше органів, але ефективніших", - заявив Арахамія.

За його словами, суспільство вимагає покарання винних у резонансних справах, і якщо правоохоронці не продемонструють результату, то в бюджеті на 2021 рік він прогнозує скорочення їхнього бюджету наполовину.

"Ми удвічі скоротимо їм бюджет. Я думаю, що буде так - це мій прогноз", - додав Арахамія.

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