"Жодної команди на штурм не було", - Пашинський дав свідчення у справі про розстріли на Майдані

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що допит проводиться в режимі відеоконференції, оскільки колишній нардеп перебуває в слідчому ізоляторі.

Під час допиту Пашинський, зокрема, розповів, що йому не було відомо про постріли по міліціонерах о 6:00 20 лютого. Відповідаючи на запитання про те, хто дав команду на штурм міліціонерів, він сказав: "Думаю, що жодної команди на штурм не було, це був стихійний рух".

Крім того, екснардеп сказав, що йому "невідомо про жодну зброю в Пасажі (Пасаж між вулицями Хрещатик та Заньковецької в центрі Києва. - Ред.)".

Також під час допиту він сказав, що йому невідомо, під чиїм контролем перебувала будівля консерваторії. "На Майдані не було головних і наглядачів", - заявив Пашинський.

Як очікується, о 14:00 суд допитає як свідка у справі про вбивство людей 20 лютого 2014 року під час Євромайдану голову Верховної Ради VIII скликання Андрія Парубія.

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