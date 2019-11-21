Звільнення Загрійчука може бути не останнім, - Скалецька

Про це вона сказала в четвер на зустрічі із журналістами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua

"Одна річ - бути практикуючим лікарем, інша - працювати в міністерстві, писати нормативні акти, спілкуватися з журналістами. У такому турборежимі працювати, як у нас зараз у міністерстві, могло бути більше стресом для лікаря, і це (його робота. – Ред.) було не завжди ефективно. Тому ухвалене за короткий час рішення піти - це дуже добре", - сказала міністерка.

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Також Скалецька зазначила, що це може бути не останнє звільнення. За її словами, заступники отримали карт-бланш, коли прийшли в міністерство, але не всі його цілком використовують.

Звільнений учора, 20 листопада, Михайло Загрійчук сказав, що в нього виникли істотні розбіжності з міністеркою та її командою з приводу трансформації системи охорони здоров'я в цілому і системи трансплантації зокрема.

"Я не поділяє деяких підходів. Мій підхід до трансформації системи охорони здоров'я як медика, як лікаря кардинально відрізняється від підходу юриста. Будь-яка реформа неможлива, якщо ти не спілкуєшся з лікарською спільнотою, колективами медиків, пацієнтами. З міністерського крісла реформу зробити неможливо", - сказав Загрійчук.

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Він збирається повернутися до роботи в Інституті Шалімова.