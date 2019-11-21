"Слуга народу" в положенні про фракцію пропише можливість призупинення членства в ній, - Арахамія

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія відповідаючи на запитання, яким чином можливе "призупинення" членства у фракції Романа Іванісова, адже Регламент Верховної Ради такого не передбачає.

"Регламентом дійсно не передбачено, але у нас є ще не затверджене положення фракції, яке ми тільки наступного тижня хотіли затверджувати. І ми туди додали цей прецедент, тому що це перший такий прецедент, сподіваюся, останній. Але, щоб ми могли мати такий порядок. Який це матиме вигляд: це, фактично, буде виключення, а потім включення за заявою", - розповів Арахамія.

Він додав, що відповідне питання було порушене під час виключення з фракції Анни Скороход і Антона Полякова.

"Ми дали нашим юристам завдання, щоб вони розробили проєкт положення про фракцію. Ми його проголосуємо на наступній фракції і виключимо Іванісова", - сказав голова фракції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо він це спростує, ми його заберемо назад, - Арахамія про членство Іванісова в "Слузі народу"

Нагадаємо, 19 листопада екснардеп від РПЛ Ігор Мосійчук оприлюднив інформацію про те, що обраний у 153-му округу (Рівненська область) народний депутат від "Слуги народу" Роман Іванісов приховав від Центральної виборчої комісії, що 90-ті роки був засуджений і відсидів термін за зґвалтування неповнолітньої.

Зі свого боку Іванісов у фейсбуці написав пост, у якому назвав цю інформацію "дешевою чорнухою", але чітко не написав, що викладена інформація є неправдивою.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підтвердив погашену судимість депутата Іванісова. Після цього Генпрокуратура заявила, що інформація про судимість Іванісова не підтверджена, і попросила ЗМІ не поширювати слова Рябошапки.

Іванісов заявив, що призупиняє членство у фракції у Верховній Раді на час перевірки інформації про його нібито судимість.